"Фірмовий сміх Буданова": у ГУР повідомили, як начальник реагує на фейки про свою "смерть"

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки російської пропаганди про свою "смерть" і продовжує свою роботу.

Про це представник української розвідки Андрій Юсов повідомив в інтерв'ю журналісту Валерію Калнишу.

Так, Юсов прокоментував кремлівські фейки про "смерть" Буданова зазначив, що очільник ГУР працює, займається плануванням та приймає доповіді.

"Кабінет цілий. Працює над тим, щоб розкривати плани ворога і знищувати його. Все дуже добре, настрій робочий", – сказав Юсов.

"Він (Буданов – ред.) певною мірою тішиться такій увазі з боку російської пропаганди. Ви пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова – приблизно так і реагує" – додав представник ГУР.

Він також розповів, що від початку повномасштабного російського вторгнення ворог не раз намагався влаштовувати замахи на президента України Володимира Зеленського, керівників спецслужб та військове командування.

"Ворог і зараз намагається шукати слабкі місця. Оскільки не можуть перемогти на полі бою, то хочуть спробувати ліквідувати військово-політичне керівництво України", – пояснив Юсов.

Фейки про "смерть" Буданова

Російська пропаганда неодноразово "вбивала" та "ховала" начальника української розвідки. Так, на початку червня російські пропагандисти заявили про "загибель" Буданова внаслідок ракетної атаки та інформували про підготування до його начебто похорону. Тоді в ГУР спростували цей фейк і посміялися з нього.

Вже 17 червня російські пропагандисти знову почали поширювати брехню про те, що очільник ГУР "поранений" і перебуває у комі в одній з німецькій клінік. "Воєнкори" з РФ посилалися на заяви медиків німецькому журналу Stern, на сайті якого цієї інформації не виявилося.

А наступного дня український екснардеп-утікач від "ОПЗЖ" Ілля Кива заявив про "смерть" Буданова після "важкого поранення".

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