Фізрук із Закарпаття вже зібрав для військових понад мільйон гривень

Із перших днів війни 33-річний Іван Гавриль із гірського села Колочава, відправляє на фронт амуніцію для бійців і щоразу вигадує нові ідеї, як заробити гроші, до благодійності залучив і своїх учнів, йдеться в ТСН.

За екскурсію у Карпати 33-річний Іван заробив понад 15 тисяч гривень, і усі гроші пішли військовим. Допомагати бійцям чоловік почав ще 2014 року, а від перших днів повномасштабної війни його волонтерство набуло нових масштабів. «Я не думав, що воно переросте у такий масштаб. Звернулася одна людина, я вирішив допомогти. Звернулася інша людина, знову допоміг. І так закрутилося», - каже Іван.

За останні пів року вчитель фізкультури з гірського села допоміг фронту на понад мільйон гривень. «Хлопці попросили перископи для безпечного спостереження за ворогом, також передаємо підсумки для швидкого скидання магазинів з АК», - показує черговий вантаж волонтер.

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Допомагають йому учні. Збираються на шкільному майданчику, який з лютого перетворився на справжній волонтерський штаб. «Директор нашого навчального закладу вступив у збройні сили України. І перша така допомога була нашому директорові. Він попросив деякі речі і ми швиденько це організували. І з того розпочалася така наша діяльність», - розповідає волонтер.

Разом плетуть маскувальні сітки і роблять патріотичні браслетики. «Ці браслети будуть розміщені у різних магазинах, заправках, торгівельних точках. Вони не матимуть ціни. Хто скільки захоче, той стільки дасть», - кажуть школярі.

Багато пожертв йде з-за кордону. В перший день повномасштабного вторгнення, згадує чоловік, він попросив друзів-іноземців підтримати українських військових. А далі, бажаючі допомогти вже самі його відшукували. «В жодному моєму пості нема такого, що я пишу «я зробив», я завжди пишу «ми зробили», бо тільки у єдності ми можемо перемогти ворога», - переконаний Іван.

Наступна мета Івана - купити дрон на передову. Для цього йому потрібно зібрати понад 150 тисяч гривень. Тож вчитель з учнями вже працюють над новими ідеями.

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