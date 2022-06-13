Флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" потроху перебирається до українських музеїв

Сьогодні перші експонати з корабля урочисто передали в центральний військово-морський музей.

Науковці вже почали їх досліджувати і дізналися багато цікавого та ганебного про колишню гордість російського флоту, йдеться в ТСН.

Рятувальний круг, сигнальний буй - Чорне море викинуло на берег рештки гордості російського флоту. Перші артефакти з потопленого крейсера "Москва" передають у музей.

«Ці предмети поставлені на облік до основного фонду Національного військовоо-історичного музею і будуть знаходитися в експозиції центрального військово-морського музею України», - зазначають в музеї Сергій Воронов.

Науковці одразу ж беруться вивчати об'єкти. Здавалося б звичайний сигнальний буй, але, виявляється, його мали списати і замінити на новий ще у 1984 році. «Він справді 1981 року випуску і дійсно на ньому написано срок придатності 3 роки. Це є яскравим підтвердженням наскільки в «Другій армії світу» величезний безлад», - кажуть працівники музею.

Нарешті науковці отримали й точні координати затонулого крейсера. Кажуть, глибина там приблизно 56 метрів, це означає, з "Москви" точно вдасться підняти багато цікавих предметів. Зважаючи що сам флагман великий, до нього зможуть спуститися і побачити навіть водолази-початківці. До того ж, "Москва" дуже вдало затонула, поряд з іншим російським кораблем. «У нього по сусідству лежить затонулій в 1908 році панцерник "Імератриця Єкатерина-2", тож по сусідству є російські кораблі, які стануть нашими підводними пам'ятками», - кажуть музейники.

Сергій Воронов переконує, йому пишуть і телефонують провідні науковці з усього світу. Всіх цікавить ця унікальна операція, коли країна, фактично без власного флоту спромоглася потопити флагманський корабель противника. Такого світова історія ще не знала. Тому цю операцію ще вивчатимуть у військово-морських академіях, звісно, коли Україна розкриє архіви.

Воронов звернув увагу на кілька дивних співпадінь. Крейсер Москва затонув неподалік від свого тезки, теж знищеного у 1941 році лідера ескадрених міноносців "Москва".

Поки науковці чекають нових артефактів з крейсера, кияни уважно роздивляються рештки ще донедавна новітніх і грізних зразків російської бронетехніки, які ледь помістилися поблизу музею. Ще кілька місяців такої війни і українським музейникам не вистачатиме місця, щоб розкласти усі ці унікальні артефакти.

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