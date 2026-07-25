«Фламінго» пробила дах військового заводу в Росії: наслідки показали з космосу (фото)

Ракета (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У російському Кірові 24 липня пролунали вибухи, після яких на території оборонного заводу «Авітек» виникла пожежа. На нових супутникових знімках видно пошкодження одного з цехів заводу.

Моніторингові канали писали, що завод уразила ракета «Фламінго».

Завод «Авітек» до удару ракети. / © Фото з відкритих джерел

Завод «Авітек» після прильоту «Фламінго». / © Фото з відкритих джерел

Завод «Авітек» спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «земля-повітря», а також катапультних крісел для російських винищувачів Су-57 і Су-34.

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Підприємство також бере участь у виробництві зенітних ракетних комплексів «Тор» та авіаційних ракет Х-101.

Губернатор Кіровської області Олександр Соколов повідомляв, що внаслідок удару по заводу загинули шестеро людей.

Нагадаємо, українські дрони також завдали нищівних ударів по ключових логістичних хабах Wildberries у підмосковній Електросталі, Тамбовській області, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

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