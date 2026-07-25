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«Фламінго» пробила дах військового заводу в Росії: наслідки показали з космосу (фото)
На супутниковому знімку показали пошкодження заводу «Авітек» у російському Кірові після удару 24 липня — у одного з цехів пробитий дах.
У російському Кірові 24 липня пролунали вибухи, після яких на території оборонного заводу «Авітек» виникла пожежа. На нових супутникових знімках видно пошкодження одного з цехів заводу.
Моніторингові канали писали, що завод уразила ракета «Фламінго».
Завод «Авітек» спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «земля-повітря», а також катапультних крісел для російських винищувачів Су-57 і Су-34.
Підприємство також бере участь у виробництві зенітних ракетних комплексів «Тор» та авіаційних ракет Х-101.
Губернатор Кіровської області Олександр Соколов повідомляв, що внаслідок удару по заводу загинули шестеро людей.
Нагадаємо, українські дрони також завдали нищівних ударів по ключових логістичних хабах Wildberries у підмосковній Електросталі, Тамбовській області, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.