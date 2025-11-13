- Дата публікації
"Фламінго" та дрони влаштували наліт на об’єкти росіян: що уражено (відео)
Для атак на російські військові об’єкти 13 листопада українські захисники застосували вітчизняні ракети «Фламінго», дрони «Барс» та «Лютий».
Сили оборони у ніч проти 13 листопада завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території Росії та окупованих територіях України. Для атаки застосували низку різних засобів, серед яких вітчизняні розробки «Фламінго», «Барс», «Лютий».
Про це повідомляв Генеральний штаб ЗСУ.
Українські захисники влучили в окупованому Криму по підприємству зберігання нафтопродуктів «Морской нефтяной терминал», стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки дронів на аеродромі «Кіровське», радіолокаційній станції протиповітряної оборони у районі Євпаторії.
На окупованій території Запорізької області вдалося уразити нафтобазу у районі Бердянська, передові пункти управління російської 5-ї загальновійськової армії та ворожої 127-ї мотострілецької дивізії.
Також були уражені об’єкти на території Росії. Ступінь завданих збитків уточнюється.
«Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки „Фламінго“, „Барс“, „Лютий“, — зауважили у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада російський Орел атакували невідомі дрони. Місцеві жителі повідомляли про збиття безпілотників над житловими будинками, уламки яких падали у дворах.