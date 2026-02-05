ТСН у соціальних мережах

Україна вгатила ракетою "Фламінго" по місцю пуску "Орешніка": що зараз з "Капустиним яром"

У січні 2026 року українські війська успішно атакували полігон Капустін Яр в Астраханській області РФ, де проходила передстартова підготовка міжконтинентальних ракет “Орешніка”.

Ракета "Фламінго"

Ракета "Фламінго" / © ТСН

Протягом січня 2026 року Сили оборони України успішно завдали ударів по комплексу будівель ангарного типу на полігоні “Капустін Яр” в Астраханській області РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей полігон використовується для передстартової підготовки міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, у тому числі “Орешник”.

За даними Генштабу, удари здійснювалися з використанням ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 “Фламінго”. Внаслідок атак частина будівель отримала пошкодження різного ступеня, один ангар зазнав значних руйнувань, а частина особового складу полігону була евакуйована.

Раніше ми писали, що удари українських ракет “Фламінго” по підприємствах ВПК на території Росії можуть мати накопичувальний ефект і впливати на цілі галузі промисловості.

Раніше в Мережі з’явилися супутникові фото з місця удару ракетами “Фламінго” в російському Бєлгороді. Вони засвідчили, ймовірно, стовідсоткове влучання у ціль та серйозні пошкодження на підприємстві, яке обслуговує військово-промисловий комплекс держави-агресорки.

