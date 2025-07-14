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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1354
Час на прочитання
1 хв

"Флеш" закликав військових ретельно перевіряти свої машини: що саме шукати

Ігнорування таких перевірок може призвести до того, що “фінальні точки постійних маршрутів стануть цілями для “Шахедів””.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
GPS-трекер

GPS-трекер. / © Сергій Флеш

Військових та силовиків попередили про загрозу виявлення GPS-маячків на авто, що може призвести до ударів дронів-камікадзе. У зоні ризику — днище та арки машин, де окупанти можуть кріпити трекери на магнітах.

Про це повідомив спеціаліст із систем РЕБ і зв’язку, голова “Центру радіотехнологій” Сергій Бескрестнов із позивним “Флеш”.

“Перевіряйте кожен день днище та арки своїх машин на наявність GPS-маячків на магніті. Якщо знайшли — обов’язково повідомте командирів, а командири — далі”, — написав “Флеш” у соцмережах.

За його словами, ігнорування таких перевірок може призвести до того, що “фінальні точки постійних маршрутів стануть цілями для “Шахедів””.

Бескрестнов опублікував фото знайденого GPS-трекера, який був прикріплений до машини магнітом. Такі пристрої, зазвичай, використовуються для непомітного відстеження руху транспорту.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють в закладенні вибухівки в автомобіль, пов’язаного з оборонним підприємством.

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