Флот морських дронів: Зеленський розповів, що другий апарат назвуть "Сімферополь", він прискорить звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує збір коштів на флот морських дронів. Другий такий апарат планується назвати "Сімферополь".

Про це він сказав 11 листопада під час звернення до українців.

"На нашій платформі UNITED24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів. Тепер кожен не тільки в Україні, а й в інших країнах може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії. Перший український дрон, на який зібрали кошти менше, ніж за годину назвали "Херсон". Цілком логічно, що другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає звільнення нашого українського Криму", - сказав президент.

Флот морських дронів: що відомо

В Україні анонсували створення флоту морських дронів. Кошти на це збирають на платформі UNITED24. Планується виготовити сто таких дронів, щоб боротись з російськими кораблями в акваторії Чорного моря. Це потрібно, щоб убезпечити нашу державу від ракетних обстрілів. Вартість одного дрона - 10 млн грн.

Гроші на перший такий дрон уже зібрали: його назвали "Херсон".

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