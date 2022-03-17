Флот Росії атакував біля берегів України три судна під прапором Панами: один корабель затонув

Окупанти всіляко обмежують вихід суден.
Від першого дня повномасштабного вторгнення війська Росії атакували біля берегів України три цивільні судна, що йшли під прапором Панами. Трьома суднами, обстріляними військами Російської Федерації, є Namura Queen, Lord Nelson і Helt.
Цю інформацію озвучив голова Панамського морського управління Норіель Арауз, пише Reuters.
З його слів, внаслідок обстрілу з боку російських військ одне судно під іноземним прапором затонуло в Чорному морі. Інформації про жертв і постраждалих морське управління Панами поки що не публікує.
Ще два судна, що також постраждали внаслідок атаки російського флоту, залишаються на плаву зі значними ушкодженнями.
"Ми знаємо, що в нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але весь екіпаж цілий, ми зазнаємо матеріальних збитків", — сказав Норіель Арауз.
Раніше стало відомо, що від початку вторгнення окупантів РФ до України російські ВМС обстріляли 5 цивільних суден, одне з яких затонуло.
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