Фокус роспропаганди: удар по “буханці” з солдатами видали за ураження "цивільної автівки" (відео)

Відео удару по ворожій “буханці” та кадри його наслідків було ідентифіковано за допомогою геолокації.
Російські пропагандисти опублікували вTelegram-каналах відео палаючого автомобіля у Курській області, стверджуючи, що українська БМП уразила машину з цивільними.
Як з’ясували аналітики DeepState, насправді біля села Зелений Шлях було знищено “буханку” із озброєними російськими солдатами.
Про це свідчить відео, опубліковане цивільним росіянином, який побачив на дорозі розкидану зброю і тіла мертвих військових.
“Автомати, солдати валяються”, - коментує він побачене на автотрасі.
Відео удару по ворожій “буханці” та кадри його наслідків було ідентифіковано за допомогою геолокації.
Нагадаємо, операція із прориву кордону у Курській області РФ та бойові дії біля російського міста Суджа можуть принести користь для Сил оборони України з точки зору досягнення щонайменше двох цілей — створення санітарної зони та відтягнення сил та засобів російських військ з інших напрямків.
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