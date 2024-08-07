Фокус роспропаганди: удар по “буханці” з солдатами видали за ураження "цивільної автівки" (відео)

Відео удару по ворожій “буханці” та кадри його наслідків було ідентифіковано за допомогою геолокації.

Російські пропагандисти опублікували вTelegram-каналах відео палаючого автомобіля у Курській області, стверджуючи, що українська БМП уразила машину з цивільними.

Як з’ясували аналітики DeepState, насправді біля села Зелений Шлях було знищено “буханку” із озброєними російськими солдатами.

Про це свідчить відео, опубліковане цивільним росіянином, який побачив на дорозі розкидану зброю і тіла мертвих військових.

“Автомати, солдати валяються”, - коментує він побачене на автотрасі.

Відео удару по ворожій “буханці” та кадри його наслідків було ідентифіковано за допомогою геолокації.

Удар по “буханці” з солдатами z-пропагандисти видали за ураження "цивільної автівки"

Нагадаємо, операція із прориву кордону у Курській області РФ та бойові дії біля російського міста Суджа можуть принести користь для Сил оборони України з точки зору досягнення щонайменше двох цілей — створення санітарної зони та відтягнення сил та засобів російських військ з інших напрямків.

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