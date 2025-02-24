Фон дер Ляєн розповіла, за яких умов можуть зняти санкції з Росії

Переговори з цього питання можуть початися лише після того, як Росія доведе свої мирні наміри реальними діями.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запроваджені санкції мають значний вплив на економіку Росії, викликаючи високу інфляцію, зростання відсоткових ставок і відтік компаній із країни. Вона наголосила, що ці заходи є частиною стратегії Заходу, яка передбачає досягнення миру через силу.

Про це вона заявила під час пресконференції у Києві.

За її словами, можливість перегляду санкційного тиску залежатиме від реальних дій Москви щодо припинення війни.

"Якщо Росія продемонструє справжнє бажання миру, тоді можна буде обговорювати питання санкцій. Але спочатку ми маємо побачити конкретні кроки, які це підтвердять", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також підкреслила, що наразі немає довгострокової мирної угоди, тож будь-які розмови про зняття санкцій передчасні. Переговори з цього питання можуть початися лише після того, як Росія доведе свої наміри реальними діями.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого.