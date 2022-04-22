Forbes назвав суму, яку зібрала Джамала на підтримку України

Українська співачка Джамала зібрала 90 мільйонів доларів для України.

Артистка, яка нещодавно разом із Kalush Orchestra захопила милозвучним виконанням Stefania, від початку повномасштабної війни виїхала за кордон з дітьми.

Зірка одразу вирушила у тур різними країнами, де дає інтерв'ю, співає на концертах та збирає кошти. Зокрема, виконавиця вже виступала в Туреччині, Іспанії, Польщі, Грузії, Литві, Німеччині, Румунії, Великій Британії.

За версією видання Forbes, станом на 13 квітня Джа посіла четверту щаблину у зборі коштів, що надійшли від цільових фондів та приватних осіб на підтримку України.

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"У моєму випадку це заслуга величезної кількості людей. Я вдячна всім, хто організовує події, збирає та перенаправляє кошти, купує квитки, донатить. Вдячна, що можу робити те, що люблю найбільше в житті та одночасно допомагати Україні. Зібрані кошти надходять в різні українські та міжнародні фонди — UNICEF, ARD та інші. Організації, у свою чергу, й перераховують їх на потреби українців. Ці люди, компанії та організації в списку Forbes — справжній приклад людяності. Але за ними стоїте ви, мільйони українців та громадян світу. Кожний з вас — герой", – прокоментувала співачка.

Цікаво, що на першому місці опинився Нацбанк України, на другому – компанія із США, яка займається розробкою комп'ютерних ігор Epic Games, на третьому – Фонд "Повернись живим".

Джамала розповіла про благодійні концерти та підтримку України у світі

Нагадаємо, Максим Галкін перерахує українським біженцям частину грошей зі своїх концертів в Ізраїлі. Влітку артист збирається у великий тур містами Ізраїлю.

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