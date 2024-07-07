Forbes пише про майже 100 тисяч втрат РФ у Часовому Яру: у ЗСУ розкрили справжні цифри

Дані, наведені у статті Forbes - це реальні цифри втрат російської армії по всій лінії бойового зіткнення на сході за три місяці.

У ЗСУ не підтверджують дані Forbes про те, що Росія у битві за Часів Яр нібито втратила до 99 тисяч військових. За інформацією військових, окупанти втратили орієнтовно лише 5 тисяч осіб.

Про це повідомив спікер Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хотиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 7 липня.

Він додав, що дані, які були наведені у статті Forbes - це реальні цифри втрат російської армії по всій лінії бойового зіткнення на сході за три місяці. Зокрема, у зоні відповідальності "Хортиці" російсткі втрати склали:

квітень - понад 24 тисячі

травень - майже 26 тисяч

червень - майже 32 тисячі.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону Канал складає близько 5 тисяч... особового складу російської (армії - ред.) було знищено, поховано у посадках", - сказав Волошин.

Нагадаємо, 5 липня у Forbes вийшла стаття, що наступ на Часів Яр коштував росіянам майже 100 тисяч осіб, посилаючись на західних військових та експертів.

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