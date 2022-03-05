Forbes повідомив, що ЗСУ рознесли техніки окупантів на $3 млрд: що саме втратили росіяни

Forbes повідомив, що ЗСУ рознесли техніки окупантів на $3 млрд: що саме втратили росіяни

Ця вартість є приблизною.

Українська армія, яка завдає нищівного удару окупантам, знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів.

Про це йдеться в оцінці видання Forbes Україна.

Серед цієї техніки 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів.

Як вказується, ця вартість є приблизною: Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 млн доларів, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

Наразі невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Вальковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн доларів.