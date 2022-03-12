Forbes повідомив, що ЗСУ знищили техніки окупантів на $5 млрд

Це майже 700 млрд рублів.
Збройні сили України, які завдають нищівного удару окупантам, знищили російської військової техніки на суму 5,1 млрд доларів.
Це майже 700 млрд рублів. Про це йдеться в оцінці видання Forbes Україна.
Так, від початку вторгнення росії українська армія знищила 2593 одиниці ворожої техніки. Серед якої 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).
У повідомленні йдеться, що 47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1,5 млрд, а ББМ – $0,7 млрд, літаки та гелікоптери разом – $2,4 млрд.
Найбільші денні втрати ворог поніс 25 лютого, а найменші – 2 березня.
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