Формування наступального угруповання з боку Білорусі немає – Генштаб ЗСУ

Формування наступального угруповання з боку Білорусі немає – Генштаб ЗСУ

На сьогодні Генштаб ЗСУ не бачить з боку Білорусі ознак формування ударних груп, які могли б піти в наступ на Україну.

Водночас противних проводить певні заходи – як білоруська армія, так і деякі підрозділи армії Росії.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу 30 червня.

"Але ще раз наголошую – ознак формування наступального угруповання з боку Білорусі на даний час немає", – сказав Громов.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко теж оцінив як невеликі шанси того, що Білорусь вступить у війну РФ проти України. Він пояснив, що наразі не видно створеного ударного угруповання, здатного чогось досягти в наступі.

Водночас вранці 30 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Брестській та Гомельській областях Білорусі військові комісаріати почали вивчати можливості проведення прихованої мобілізації населення.

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