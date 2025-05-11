Форсування Дніпра: легендарний екскомбриг назвав, де РФ посилить наступ

Павло Паліса / © ТСН.ua

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Російські окупанти, ймовірно, будуть намагатися прорвати оборону на Запорізькому напрямку, а також вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю на Армія TV.

Основні напрямки атак росіян, за даними Паліси:

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вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей,

створення так званої «буферної зони"на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області,

прорив оборону на Запорізькому напрямку,

наступ із форсуванням Дніпра у Херсонській області.

«Противник буде зосереджувати основні зусилля в найближчій перспективі, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. На створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. Також з високою ймовірністю будуть намагатися „пробити“ оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди в Херсонській області», — наголосив він.

Раніше Павло Паліса розповів про зброю США для України.