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Форсування Дніпра: легендарний екскомбриг назвав, де РФ посилить наступ
Павло Паліса розкрив найближчі плани росіян на фронті та назвав напрямки, де окупанти посилять наступ.
Російські окупанти, ймовірно, будуть намагатися прорвати оборону на Запорізькому напрямку, а також вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента, екскомандир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Павло Паліса в інтерв’ю на Армія TV.
Основні напрямки атак росіян, за даними Паліси:
вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей,
створення так званої «буферної зони"на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області,
прорив оборону на Запорізькому напрямку,
наступ із форсуванням Дніпра у Херсонській області.
«Противник буде зосереджувати основні зусилля в найближчій перспективі, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. На створення буферної зони, як вони її називають, на території України вздовж кордону у Харківській і Сумській області. Також з високою ймовірністю будуть намагатися „пробити“ оборону на Запорізькому напрямку. І з великою ймовірністю спробують розвивати наступ із форсуванням водної перешкоди в Херсонській області», — наголосив він.
Раніше Павло Паліса розповів про зброю США для України.