Форсування Дніпра: Жданов розповів, чи будуть ЗСУ наступати на Лівобережжі

Експерт нагадав про форсування Дніпра 1943 року.

Форсування Дніпра не розглядається. За словами військового експерта Олега Жданова, форсування водної перешкоди – досить складна військова операція.

Про це Жданов розповів увечері 11 листопада.

"Якщо форсувати Дніпро в безпосередньому зіткненні із супротивником, будуть величезні втрати, тому що артилерія, вогневі засоби можуть перешкоджати форсуванню річки", – зазначив експерт.

Олег Жданов нагадав Київську визвольну операцію 1943 року із форсуванням Дніпра.

"Тоді Сталін сказав: "Тим, ​​хто допливе, давати Героя СРСР". А здебільшого гнали в наказовому порядку на форсування Дніпра. Але ми тепер можемо завдавати вогневої поразки на лівому березі", – сказав експерт.

Раніше військовий експерт Роман Світан розповів, що контрнаступ української армії може розвиватися за трьома напрямками.

Після деокупації Херсона подальший наступ ЗСУ може початися із Запорізької області.