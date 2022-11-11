Форсування Дніпра: Жданов розповів, чи будуть ЗСУ наступати на Лівобережжі

Експерт нагадав про форсування Дніпра 1943 року.
Форсування Дніпра не розглядається. За словами військового експерта Олега Жданова, форсування водної перешкоди – досить складна військова операція.
Про це Жданов розповів увечері 11 листопада.
"Якщо форсувати Дніпро в безпосередньому зіткненні із супротивником, будуть величезні втрати, тому що артилерія, вогневі засоби можуть перешкоджати форсуванню річки", – зазначив експерт.
Олег Жданов нагадав Київську визвольну операцію 1943 року із форсуванням Дніпра.
"Тоді Сталін сказав: "Тим, хто допливе, давати Героя СРСР". А здебільшого гнали в наказовому порядку на форсування Дніпра. Але ми тепер можемо завдавати вогневої поразки на лівому березі", – сказав експерт.
Раніше військовий експерт Роман Світан розповів, що контрнаступ української армії може розвиватися за трьома напрямками.
Після деокупації Херсона подальший наступ ЗСУ може початися із Запорізької області.
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