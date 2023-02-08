Форсування окупантами Дніпра: у британській розвідці проаналізували ймовірність сценарію

Після того, як Росія відвела свої сили від західного берега Дніпра у листопаді 2022 року, на складній мережі островів і водних шляхів, що становлять дельту Дніпра, тривали бойові дії та розвідка.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

У розвідці Британії повідомили, що окупанти використовували невеликі човни, щоб зберегти свою присутність на ключових островах, а Україна кілька разів успішно використовувала далекобійну артилерію для нейтралізації російських аванпостів.

Зазначається, що обидві сторони також розмістили невеликі групи на Кінбурнській косі, яка панує над Дніпровською затокою.

"Обидві сторони, ймовірно, прагнуть зберегти свою присутність у цих районах, щоб контролювати морський доступ до стратегічно важливої річки і попереджати про будь-які спроби противника розпочати великий наступ через річку. Вкрай малоймовірно, що Росія спробує форсувати Дніпро штурмом: швидше за все, це буде надзвичайно складно та дорого", -йдеться у звіті британської розвідки.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року станом на 8 лютого 2023 року Збройні сили знищили 134 100 солдатів армії РФ. За добу ліквідовано ще 910 російських окупантів.

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