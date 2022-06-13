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Форсування річок стане одним з найбільш визначальних чинників перебігу війни - британська розвідка

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Форсування річок стане одним з найбільш визначальних чинників перебігу війни - британська розвідка

Фото: pixabay.com

На Луганщині тривають запеклі бої навколо Сєвєродонецька.

У найближчі місяці форсування річок, ймовірно, стане одним з найбільш важливих визначальних чинників перебігу війни. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter

Як наголошується в повідомленні, ключова 90-кілометрова центральна ділянка російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець.

"Для досягнення успіху на нинішньому оперативному етапі наступу на Донбасі Росії доведеться або проводити амбітні флангові дії, або проводити штурмові форсування річок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що окупанти продовжують тиснути на підрозділи ЗСУ на сході України.

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