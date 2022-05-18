Фортепіано замінували, а акордеон вкрали: в Бучі окупанти "віддячили" господарям квартири, в якій жили

У Бучі у одній з тамтешніх квартир знайшли міну, яка дивом не розірвалась у дитячому фортепіано.

Вибухівка була захована у механізм інструменту, на якому займалася десятирічна донька власників хати, йдеться в ТСН.

У передмісті Києва вже про війну нагадують хіба потрощені та розмальовані рашистами авто та забиті навхрест вікна перших поверхів, хоча півтора місяця тому – тут був весь жах війни.

У будинку Сергія базувалися окупанти, після замінували в ньому все. Сергій вивіз з Бучі родину – дружину, 10-річну Дашу та шестирічного Максима – на другу добу війни, коли побачив над будинком перші російські літаки. Родина і досі в евакуації, чоловік не хотів, щоб вони бачили свій дім в такому стані, а сам повернувся сьомого квітня.

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У сусідів окупанти влаштували собі мангал. Не оминули і квартиру Сергія, двері виламили не просто із коробкою, а зі шматком стіни. «До пяти ранку тут собі прогрібав, по одній речі брав, щоб може "подарунки" якісь, подивився зразу піаніно і думаю – ага, піаніно точно відкривали, щось поклали, бо нагороди тут , я півколом розставляю, а я дивлюсь, а нагороди виставлені під лінійочку, сто відсотково туди щось поклали», - розмірковував Сергій.

Це – піаніно його доньки. Дарина вже кілька років займається музикою. Чоловік ще у квітні порозгрібав завали, виніс сміття, що лишили по собі росіяни та навіть почав ремонт. Минулої п’ятниці йому на допомогу буквально на день приїхала дружина, вона і відкрила кришку фортепіано. «Вона натискала, а – не натискається… Руку засунула, але ж не видно. Поприбирали, засунув телефон – ого є», - розповідає чоловік.

Міни були закладені під молоточками інструменту, фото миттю облетіло соцмережі. «Це не хайп, це реально трагедія», - каже Сергій.

Розмінували інструмент сапери. Подружжя ж вирішило, що цього літа дітям тут не місце. «Я думав, як дитину пусти, а раптом вони там міну закопали в піску? Там я і пістолети знаходив, і патрони по периметру нашого будинка, і снаряди були», - каже чоловік.

Він додає, що страшно шкодує, що з квартири, разом з речами та технікою, винесли улюблений акордеон Дарини. «Забрали саме дорожче – акордеон дитячий. Я два роки його шукав, німецький «Альтмастер», він коштує дуже дорого і вони його забрали! Ну, нащо вам акордеон?! Вам же балалайка і гармошка», - жалкує чоловік.

Але, каже, вже знайшов схожий і замовив, аби після повернення додому Дарина мала, на чому грати.

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