"Фортифікацій всередині немає зовсім": нардепка про критичну ситуацію у Торецьку

Безугла стверджує, що Торецьк не готовий до оборони.

Народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що місто Торецьк на Донеччині, де активно наступає армія РФ, до оборони не готове, а "фортифікацій всередині немає зовсім".

Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook після візитації міста.

"На днях побувала безпосередньо у Торецьку. Місто до оборони не готове, фортифікацій всередині немає зовсім. Навколо Торецька окремі несистемні фортифікації", – стверджує Безугла.

За її словами, у місті досі залишається чимала кількість місцевих жителів – близько трьох тисяч жителів. Серед них навіть є діти, хоча на рівні держави запроваджено механізм примусової евакуації дітей.

"Поліції не зустріла. Саме місто знищено КАБами, полюють ворожі FPV, а у наших підрозділів проблеми з РЕБом. Коротше, "криваві граблі" "торецької ротації", коли Содоль за погодженням Сирського зняв 24 бригаду із напрямку, на якому все трималось більше року, і поїхав на святкування в Одесу. Звісно, росіяни скористалися", – зазначила Безугла.

За її словами, аналогічна ситуація і у селищі Нью-Йорк Торецької громади.

Раніше у DeepState попередили, що початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу.

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