Фосфор - що це за зброя, як вона діє та що робити в разі ураження / commons.wikimedia.org

Фосфор - що це за зброя, як вона діє та що робити в разі ураження

Фосфор - що це за зброя, як вона діє та що робити в разі ураження

Існують докази, що російські окупанти вже не один раз скидали на українські міста фосфорні бомби. ТСН.ua розповідає, як діє білий фосфор на організм людини та що робити, щоб вберегтися.

Про те, що Ірпінь обстріляли боєприпасами, начиненими білим фосфором, 22 березня 2022 року написав у своєму Телеграм-каналі мер міста Олександр Макушин. Про використання забороненого фосфору у Краматорську наголошувала уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомив 24 березня 2022, що ворог використовує фосфорні бомби у Попасній (Луганська область).

Фосфор - що це за зброя та чим вона небезпечна

Росіяни використовують фосфорні бомби в Попасній та інших українських містах / facebook.com

Білий фосфор - воскоподібна речовина, яка буває безбарвною або жовтого кольору, вогненебезпечна, відрізняється стійким часниковим запахом. Зберігають фосфор, яким потім начиняються боєприпаси (так звані фосфорні бомби), під водою, в щільно закупореній посуді та в місцях з мінімальним освітленням.

Фосфор, який використовують у боєприпасах, легко займається після контакту з киснем. Відрізняється досить високою температурою горіння - до 800°C та може розповсюджуватися на значну територію - до кількох сотень квадратних метрів.

Говорячи про зброю з білим фосфором, найчастіше згадують фосфорні бомби. Але цією речовиною можуть начинятися міни, артилерійські снаряди, ракети і гранати. Щодо фосфорної бомби, то її найчастіше начиняють тисячами маленьких кульок з фосфором. Її підривають на висоті 200-250 метрів і наносить велику шкоду не лише техніці, але й живій силі.

Якщо снаряд з фосфором вибухнув вночі, виявити його легко. Він буде помітно світитися. Щоб зрозуміти вдень, що була використана саме фосфорна бомба, зверніть увагу на яскраві іскри (вони під час вибуху будуть розлітатися) та густий їдкий дим білого кольору. Після скидання фосфорної бомби починаються сильні пожежі, які дуже важко загасити. Адже снаряд буде горіти, доки не вигорить весь фосфор, який знаходиться всередині, або доки не припинеться його взаємодія з киснем.

Чому білий фосфор заборонений?

Рани на тілі, викликані вибухом фосфорної бомби / commons.wikimedia.org

Через високу температуру горіння плавиться метал, дерева, тіла тварин і людей. У радіусі 150 метрів поряд з епіцентром вибуху у людей навіть під одягом повністю обвуглиться шкіра. Коли фосфор потрапляє на відкриті ділянки тіла, він викликає важкі опіки та болісні каліцтва. Якщо білий дим з часточками фосфору потрапить у легені, то він може їх повністю випалити. Якщо фосфор в будь-якому вигляді потрапить в організм, це викликає смерть у страшних муках. Для людини летальна доза усього 0,05 – 0,15 г.

Саме тому 1977 року Женевською конвенцією про захист жертв війни застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів було заборонено. Згідно з міжнародним законодавством таку зброю можна використовувати лише у разі обстрілу військових об'єктів.

Перша домедична допомога при уражені білим фосфором

Як повідомляють в Українському кризовому медіа-центрі, при уражені білим фосфором необхідно:

Якнайшвидше позбудьтеся одягу, на який потрапили палаючі часточки білого фосфору. Якщо у вас немає можливості це зробити, занурте все тіло (разом з одягом) у воду, щоб сильно зволожити. Уражені фосфором ділянки шкіри необхідно промити розчином соди або просто холодною водою. Акуратно усуньте всі видимі часточки фосфору зі шкіри пінцетом чи негострим предметом. В жодному разі не торкайтеся пальцями! Опіки рекомендується закрити вологими пов'язками, які необхідно також просочити фізичним розчином, щоб запобігти повторному загоранню.

Зверніть увагу, що лікувати поранених після вибуху фосфорної бомби повинен спеціальний медичний персонал.

Кілька корисних порад, як вберегти себе від дії фосфорної бомби