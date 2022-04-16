Фосфорна бомба: що робити, якщо речовина потрапила на шкіру чи в очі / pixabay.com

Фосфорна бомба: що робити, якщо речовина потрапила на шкіру чи в очі

Фосфорна бомба: що робити, якщо речовина потрапила на шкіру чи в очі

Росія вже не вперше використовує у війні проти України заборонені фосфорні бомби. ТСН.ua розповідає, як діяти, коли фосфор потрапив на шкіру чи в очі.

В МОЗ України розповіли, що робити, коли частинки фосфору потрапляють в очі, на шкіру та в дихальні шляхи. Не ігноруйте сигнали про повітряну небезпеку, адже фосфор - дуже небезпечна речовина. Температура його горіння перевищує 800 градусів, а тому він викликає серйозні опіки відразу при потраплянні на шкіру чи слизові оболонки.

Що робити, якщо фосфор уразив шкіру

Якщо почався обстріл фосфорними бомбами, рекомендовано негайно залишити місце атаки та спуститися в укриття. Відразу викличте швидку, а самі надавайте першу домедичну допомогу потерпілим. Робити це треба лише в спеціальних рукавичках. Лікарі не рекомендують використовувати харчову соду чи содові розчини при фосфорних опіках, хоча в Мережі такі поради і можна знайти.

Як саме діяти, коли фосфор потрапив на шкіру:

Негайно зняти з постраждалого весь одяг, діючи максимально акуратно. Не торкайтеся руками видимих частинок білого фосфору. Обережно промити проточною водою ті ділянки тіла, які найбільше постраждали. Уражену шкіру необхідно прикрити чистою вологою серветкою (бинтом, тканиною). Інші рідини використовувати для промивання не варто. На рани та опіки не наносити жодних ліків. До приїзду медиків не залишати постраждалого наодинці.

Дії у випадку, коли людина вдихнула білий фосфор

Дуже важливо якомога швидше покинути місце обстрілу. Якщо ж людина все-таки вдихнула білий фосфор чи проковтнула його, потрібно негайно викликати медиків. До їхнього прибуття потрібно виконати такі дії:

При порушені дихання, постраждалому потрібно допомогти зайняти комфортне положення, щоб забезпечити прохідність дихальних шляхів. Не залишати людину саму до приїзда медиків. Не провокувати блювоту, адже частинки білого фосфору можуть викликати опіки слизових оболонок.

Перша допомога при потраплянні фосфора в очі

Відразу залиште місце обстрілу та пройдіть в укриття. Якщо білий фосфор потрапив в очі, потрібно виконати такі дії: