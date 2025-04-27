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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
2 хв

Замість пенсії літає за двох: історія пілота, який виконує бойові задачі з фото загиблого сина

25-річний Сергій Пархоменко, капітан і льотчик-штурмовик, загинув 14 травня 2022 року. Йому посмертно присвоїли звання Героя України.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Полковник штурмової авіації Ігор Пархоменко

Полковник штурмової авіації Ігор Пархоменко. / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

50-річний полковник штурмової авіації Ігор Пархоменко продовжує виконувати бойові завдання і щоразу бере з собою у небо фото свого старшого сина Сергія, який загинув під час бойового вильоту.

Про це йдеться у телефільмі “Небесні вартові”, створеному Командуванням Повітряних сил ЗСУ.

Ігор Пархоменко має фото загиблого сина в кабіні літака. / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ігор Пархоменко має фото загиблого сина в кабіні літака. / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

“Він має поважний для пілота вік — 50 років. Та замість пенсії щодня ризикує життям і літає за двох: за себе і за старшого сина”, — розповідають у Повітряних силах.

25-річний Сергій Пархоменко, капітан і льотчик-штурмовик, загинув 14 травня 2022 року. Йому посмертно присвоїли звання Героя України. Сина, який народився після смерті Сергія, з пологового будинку забирав дідусь — Ігор Пархоменко.

Через 40 днів після втрати сина Ігор повернувся до бойових завдань.

Сергій Пархоменко. / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сергій Пархоменко. / © Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

“Мій син не припинив боротися — він виконує бойові задачі через мене. Я літаю за двох”, — сказав полковник.

Крім того, в родині є ще один син — молодший, який також став військовим пілотом і працює на транспортних літаках АН-26.

“Мета проєкту — розповісти людську історію батька, який втратив сина, але продовжує боротися. “Небесні вартові” — це про тих, хто сьогодні тримає небо і тих, хто залишився в ньому навіки”, — зазначили у Повітряних силах.

Раніше повідомлялось, що у суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

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