Фото і відео з Кримського мосту після вибуху опубліковані в Мережі

Зокрема, на кадрах видно пошкоджене дорожнє полотно, авто і постраждалих пасажирів.

У Мережі з’явилися відеозаписи та фото з Кримського мосту після вибуху в ніч проти 17 липня: зафіксовані пошкодження та постраждалі.

Відповідні ролики опублікували російські пропагандисти.

На кадрах видно, що на автомобільній частині Кримському мосту після вибуху роз’їхалося дорожнє полотно. На дорозі видно виличезне провалля.

Знято також розтрощене, ймовірно, внаслідок вибуху авто, в якому є постраждалі. Довкола пошкодженої машини ходять інші люди, які намагаються допомогти пасажирам.

Російська пропаганда стверджує, що на мосту загинула сімейна пара, а їхня донька зазнала поранень.

На опублікованих фото краще видно пошкоджені конструкції мосту, а також його ділянку, на якій після вибуху зникло освітлення.

Відео з Кримського мосту після вибуху з’явилося в Мережі

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото з російських Телеграм-каналів

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото з російських Телеграм-каналів

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото з російських Телеграм-каналів

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото з російських Телеграм-каналів

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото: Телеграм-канал Baza

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото: Телеграм-канал Baza

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото: Телеграм-канал Baza

Фото з Кримського мосту після вибуху 17 липня / Фото: Телеграм-канал Baza

Що відомо про вибух на Кримському мосту

У ніч проти 17 липня на Кримському мосту прогриміли щонайменше два вибухи, які було чутно в окупованій Керчі. Самопроголошений "очільник Криму" Сергій Аксьонов заявив про надзвичайну подію в районі 145-ї опори мосту. Рух там зупинено, також не працює переправа через Керченську протоку. Також повідомляється про загибель на мосту подружжя і поранення їхньої доньки, яку доправлено до лікарні.

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