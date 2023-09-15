“Чудова робота туриста у плавках”: як фото російського відпочивальника могло допомогти ЗСУ знищити комплекс С-400

Вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року була розгорнута російська ППО.

У середині серпня Міноборони України опублікувало фото російського туриста поблизу Євпаторії, подякувавши йому за те, що він розкрив позиції російської ППО.

Як пише оглядач BILD Реке Гарцке, поки немає точного підтвердження того, що цей комплекс вдалося знищити саме завдяки фотографії.

Фото, опубліковане російським туристом. Telegram / BILD

Знімок узято з російської соцмережі VK, де автор вказав точне місце розташування боєголовок. У ніч на 14 вересня українські військові знищили в цьому районі зенітно-ракетний комплекс С-400 “Тріумф”. Його вартість становить приблизно 1,2 млрд доларів.

Як зазначають американські експерти з ISW, “вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року була розгорнута російська система С-400”.

Користувачі в мережі не забарилися з реакцією. Скриншот / X (Twitter)

Удар по позиціях ППО біля Євпаторії 14 вересня

На світанку 14 вересня у тимчасово окупованій Євпаторії, що у Криму, пролунали сильні вибухи. Російські гауляйтери прозвітували про “успішне знищення українських безпілотників”. Проте місцеві жителі почали публікувати відео “бавовни”.

Згодом українські видання з посиланням на свої джерела повідомили, що в окупованій Євпаторії було уражено систему ППО “Тріумф”. Ціль була атакована безпілотниками та крилатими ракетами “Нептун”.

Що таке комплекс С-400

С-400 “Тріумф” — це російський зенітний ракетний комплекс, який може вражати цілі на середній і великій дальності. ЗС РФ активно використовують цей ЗРК під час повномасштабного вторгнення до України.

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