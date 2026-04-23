Фото схудлих до кісток бійців 14-ї бригади шокували Мережу: що трапилось і що кажуть у Міноборони

Схудлі бійці 14-ї бригади, які, ймовірно, перебувають на позиціях без їжі та води / © Користувачка Threads i.petrovna_

У соцмережах поширили фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади ЗСУ, які начебто залишилися без їжі та води на позиціях. У Міністерстві оборони вже відреагували на інцидент.

Про ситуацію повідомила користувачка соцмережі Threads під ніком i.petrovna_.

i.petrovna_ стверджує, що бійці другого механізованого батальйону 14-ї бригади начебто перебувають на позиціях без води та їжі, а командування це ігнорує.

«Друзі, максимальний розголос! 14 бригада 2 механізований батальйон, прикомандировані до 30 бригади 2 батальйону. Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми. Прошу поширити ці фото», — йдеться в заяві авторки допису.

На опублікованих нею фото зображено трьох чоловіків, які мають вкрай виснажений та фізично ослаблений вигляд. Усі вони стоять оголеними по пояс у темному приміщенні.

Тіло чоловіків дуже худі: чітко видно ребра, ключиці, виступають кістки плечей і тазу. Обличчя виснажені із втомленими поглядами.

Реакція Міноборони на стан бійців 14-ї бригади

Цю інформацію прокоментувало Міноборони. Там повідомили, що на інцидент вже звернули увагу відповідні командувачі. Командир 14 бригади взяв це питання на контроль.

«Попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними», — йдеться в заяві Міноборони.

Боєць 2-го механізованого батальйону 14-ї бригади / © Користувачка Threads i.petrovna_

До слова, ексначальник штабу «Азову» Богдан Кротевич заявив, що суспільство можуть сколихнути реальні втрати окремих штурмових полків через погане командування та брак підготовки. Він навів приклад полку, який лише за липень 2025 року втратив більше людей, ніж бригада «Азов» за два роки наступу. Кротевич розкритикував політичне керівництво за відсутність системних змін і попередив: ігнорування проблем із організацією служби та збереженням життів бійців може призвести до масових протестів.