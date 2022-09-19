Фото, яке облетіло весь світ: стало відомо, кому належить рука із синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі

Саме завдяки фото, яке облетіло весь світ, родичі впізнали тіло загиблого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

Мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Це - 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова. В українського захисника залишилась дружина та двоє маленьких дітей.

"Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору", - йдеться у повідомленні.

Дружина загиблого воїна розповіла, що браслети чоловіку подарували діти.

"Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями й жовто-синіми браслетиками, з якими Сергій не розлучався з 2014 року", – каже дружина загиблого воїна Оксана у коментарі "Цензор.нет".

Син загиблого воїна уже написав звернення до президента України з проханням передати родині тіло батька, щоб з почестями поховати героя України.

Фото: Обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини.

Сергій Сова захищав Україну від 2014 року. За свою службу військовий був нагороджений численними відзнаками.

Нагадаємо, після деокупації міста Ізюм у Харківській області правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. Просто посеред лісу знайшли понад 400 могил українців, яких вбивали цілими сім’ями.

На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого українця чи українки, на якій одягнено синьо-жовті браслети. Фото шокувало увесь світ, тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. До трагічного тренду приєднались й іноземці.

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