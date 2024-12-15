Фото загиблих солдатів РФ на Курщині: військові виявили північнокорейців

Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Журналісти "Схем" отримали фотографії з результатами штурмів на Курському напрямку, де видно кілька десятків тіл та розбиту техніку.

Знімки опублікували "Радіо Свобода".

Джерела серед військових стверджують, що серед загиблих є солдати з Північної Кореї, які входили до зведених підрозділів російської армії.

14 грудня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати солдатів з Північної Кореї в штурмах в Курській області.

За даними Головного управління розвідки України, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Також нагадаємо, що Росія через великі втрати на східних напрямках може залучити солдатів з КНДР для участі в бойових діях на сході України. Це може стосуватися як фронтових ділянок на сході України, так і інших напрямків, де потрібна додаткова підтримка.