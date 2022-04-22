Фото закривавлених рук медика "Азову" з Маріуполя довело до сліз українців

Чоловік рятує життя військових, які мужньо захищають найгарячішу точку нашої країни.

Мережею активно шириться промовиста та емоційна фотографія, яку зробив один з військових лікарів "Азову", який перебуває у Маріуполі.

На кадрі, яким медик поділився у своєму Instagram зображені його закривавлені руки у рукавицях, які він склав у формі серця. "Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюся ніколи", - підписав знімок лікар.

instagram.com/dr.livese

Цей знімок викликав безліч емоцій в українців: "Молимося за вас щодня. Тримайтеся, рідні", "дякуємо, герої. Ми на вас чекаємо, щоб обійняти кожного", "Тримайтеся! За вами Україна. Ви вистоїте! І ніяка падаль вас не зламає".

Зазначимо, що батальйон "Азов" разом із цивільними залишаються заблокованими на "Азовсталі", останній незахопленій окупантами ділянці міста. Поки вони там, Маріуполь - це Україна.

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