Фотобанк Depositphotos закрив доступ до сервісу клієнтам з Росії та Білорусі

Фотобанк Depositphotos закрив доступ до сервісу клієнтам з Росії та Білорусі

Проти РФ уже діють 5800 різних видів санкцій.

Міжнародний фотобанк Depositphotos закрив продаж та доступ до сервісу клієнтам з Росії та Білорусі.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"Через військову діяльність, яку Росія проводить на території України, Depositphotos і VistaCreate ухвалили рішення призупинити весь бізнес в Росії та Білорусі. Команди Depositphotos і VistaCreate засуджують насильницькі та незаконні дії, здійснені від імені Росії. Ми не хочемо, щоб наші послуги використовувалися з метою пропаганди, дезінформації, для будь-якого іншого підкріплення протиправних дій", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що щодо боротьби з дезінформацією та пропагандою, раніше розіслали електронний лист користувачам у Росії та Білорусі, де розповідали правду про війну в Україні та заохочували їх долучитися до антивоєнних протестів.

Depositphotos — це royalty free мікростокове агентство зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Компанія була заснована Дмитром Сергеєвим у листопаді 2009 року в Києві.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, які залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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