Фотограф склав портрет вбивці-Путіна із 1,5 тисячі знімків війни в Україні

Білоруський фотограф Павло Кричко створив портрет президента Росії Володимира Путіна, склавши його з 1500 фотографій, знятих за 57 днів війни в Україні.

Про це 23 квітня повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Жах, біль, страждання, смерть, скалічені долі, злочини, нелюдяність, зло - все в цьому образі. Дивлячись на всі ці фотографії, мені досі важко зрозуміти людей, які це підтримують", - підписав свою роботу фотооператор.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, російські пропагандистські канали показали відеозапис, на якому президент країни-агресорки Володимир Путін зустрівся у Кремлі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

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Проте, окрім дивності самої зустрічі та розмови, багатьох зацікавив і сам Путін, а точніше його поведінка, поза та положення рук. Окрім безлічі мемів, відео та жартів, користувачі знову заговорили про те, що російський фюрер на щось хворий.

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