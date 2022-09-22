Фотограф з "Азовсталі" після російського полону вперше зустрівся з родиною: зворушливі кадри

Дмитро Козацький - фотограф, який зробив вражаючі кадри з “Азовсталі”, повернувся до сім’ї.

Фотограф та прессофіцер Дмитро Козацький, який робив вражаючі світлини, перебуваючи на заводі “Азовсталь”, повернувся з російського полону та вже зустрівся із сім’єю.

Про це пише “Суспільне”.

Як стало відомо, Дмитро Козацький зустрівся зі своєю родиною після звільнення з російського полону. Світлини з сім’єю опублікувала його сестра в соцмережах.

Відповіді кадри пізніше опублікувала й пресслужба “Укрзалізниці”. На фотокартках також є “Пташка” Катерина Поліщук.

“Мама і син. Між фотографіями ціле життя. Але життя продовжується, і наш поїзд тільки набирає хід”, - підкреслили у компанії.

Фото: соцмережі

Нагадаємо, що Україна знає, як перемогти у війні з Росією, і доб`ється цього.

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