Фотографувала укріплення: на Житомирщині на блокпосту затримали пасажирку маршрутки і водія

Фотографувала укріплення: на Житомирщині на блокпосту затримали пасажирку маршрутки і водія

Затримали і водія транспортного засобу.

На блокпосту в Житомирській області патрульні затримали підозрілих осіб у маршрутці.

Про це повідомили у пресслужбі обласної Патрульної поліції.

Зазначається, що пасажирка маршрутки робила фото блокпоста. Інспектори побачили це, а тому вирішили перевірити особу. Так, у її мобільному телефоні правоохоронці виявили фото та відео укріплень, військових об'єктів та об'єктів, які зазнали обстрілів армії Російської Федерації.

facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Крім того, підозру викликав і водій транспортного засобу. Під час перевірки документів та спілкування чоловік не зміг чітко пояснити мету перебування в області. У телефоні 54-річного водія інспектори знайшли листування з представниками держави-терористки, а також іншу заборонену інформацію.

facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

facebook.com/zhytomyrpatrolpolice

Патрульні затримали осіб та доставили до Житомирського районного управління поліції. Інформацію про них передали до Служби безпеки України.

Як повідомлялося, Держбюро розслідувань затримало керівника фракції партії "Опозиційна платфрма - за життя" у міській раді Маріуполя Віталія Іщенка. Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі. Туди він втік з Маріуполя.

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