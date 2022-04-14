Фотографувала укріплення: на Житомирщині на блокпосту затримали пасажирку маршрутки і водія

Затримали і водія транспортного засобу.
На блокпосту в Житомирській області патрульні затримали підозрілих осіб у маршрутці.
Про це повідомили у пресслужбі обласної Патрульної поліції.
Зазначається, що пасажирка маршрутки робила фото блокпоста. Інспектори побачили це, а тому вирішили перевірити особу. Так, у її мобільному телефоні правоохоронці виявили фото та відео укріплень, військових об'єктів та об'єктів, які зазнали обстрілів армії Російської Федерації.
Крім того, підозру викликав і водій транспортного засобу. Під час перевірки документів та спілкування чоловік не зміг чітко пояснити мету перебування в області. У телефоні 54-річного водія інспектори знайшли листування з представниками держави-терористки, а також іншу заборонену інформацію.
Патрульні затримали осіб та доставили до Житомирського районного управління поліції. Інформацію про них передали до Служби безпеки України.
Як повідомлялося, Держбюро розслідувань затримало керівника фракції партії "Опозиційна платфрма - за життя" у міській раді Маріуполя Віталія Іщенка. Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі. Туди він втік з Маріуполя.
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