Фотографували стратегічні об'єкти та підтримували РФ: на Дніпропетровщині затримали 8 диверсантів

Фотографували стратегічні об'єкти та підтримували РФ: на Дніпропетровщині затримали 8 диверсантів

Серед затриманих є громадяни Росії.

У Дніпропетровській області 15 березня правоохоронці затримали 8 диверсантів.

Про це повідомили в Нацполіції України.

У м. Дніпро поліцейські затримали двох чоловіків, які пересувалися на автомобілі Daewoo Nexia без номерних знаків. Затримані висловлювали антиукраїнську політичну позицію та підтримували дії ворожої країни.

У Кривому Розі поліцейські спільно з бійцями територіальної оборони під час перевірки маршрутного таксі виявили двох громадянок РФ. За словами жінок, вони нібито перебували у батьків, а зараз повертаються додому. Також правоохоронці затримали у місті двох чоловіків, які за допомогою квадрокоптера могли здійснювати відеофіксацію українських стратегічних об’єктів або позицій наших військовослужбовців.

У м. Синельникове поліція затримала двох чоловіків, які висловлювали російську пропаганду, неповагу до ЗСУ та керівництва держави. В одного з чоловіків в телефоні виявили антиукраїнську переписку з мешканцем АР Крим.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

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