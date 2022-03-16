Фотографували стратегічні об'єкти та підтримували РФ: на Дніпропетровщині затримали 8 диверсантів

Серед затриманих є громадяни Росії.
У Дніпропетровській області 15 березня правоохоронці затримали 8 диверсантів.
Про це повідомили в Нацполіції України.
- У м. Дніпро поліцейські затримали двох чоловіків, які пересувалися на автомобілі Daewoo Nexia без номерних знаків. Затримані висловлювали антиукраїнську політичну позицію та підтримували дії ворожої країни.
- У Кривому Розі поліцейські спільно з бійцями територіальної оборони під час перевірки маршрутного таксі виявили двох громадянок РФ. За словами жінок, вони нібито перебували у батьків, а зараз повертаються додому. Також правоохоронці затримали у місті двох чоловіків, які за допомогою квадрокоптера могли здійснювати відеофіксацію українських стратегічних об’єктів або позицій наших військовослужбовців.
- У м. Синельникове поліція затримала двох чоловіків, які висловлювали російську пропаганду, неповагу до ЗСУ та керівництва держави. В одного з чоловіків в телефоні виявили антиукраїнську переписку з мешканцем АР Крим.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.
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