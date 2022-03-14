Фотографували важливі об'єкти: на Дніпропетровщині виявили 9 осіб, які ймовірно працювали на РФ

Фотографували важливі об'єкти: на Дніпропетровщині виявили 9 осіб, які ймовірно працювали на РФ

Серед підозрюваних - громадяни Росії.

На Дніпропетровщині поліцейські викрили 9 осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної роботи

Про це повідомляє Нацполіція України.

У Дніпрі виявили чоловіка, який фотографував інфраструктуру міста, адміністративні будівлі, блокпости, поліцейських та військовослужбовців ЗСУ.

"Під час перевірки у нього вилучили російські банківські картки, рублі, а в телефоні – фотографії Дніпропетровського аеропорту, залізничного вокзалу, карти місцевості з позначками", - йдеться у повідомленні.

Ще у двох осіб – подружжя з Дніпра, в телефоні виявлено активне листування у групі однієї з непризнаних народних республік.

У Павлограді правоохоронці затримали чоловіка, який понад 20 років проживав в РФ, а напередодні російського вторгнення прибув до України. Втім, пояснити через який пункт пропуску зробив це він не зміг. В його телефоні виявили контакти абонентів з РФ, які можуть належати спецслужбами країни-агресора.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформаторів РФ у Харкові, Одесі та Сєвєродонецьку.