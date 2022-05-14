Фотографували військові об'єкти: у Луцьку та на Донеччині діти співпрацювали з окупантами з РФ

Фотографували військові об'єкти: у Луцьку та на Донеччині діти співпрацювали з окупантами з РФ

Російські окупанти вербують українських дітей, щоб зробити з них своїх агентів.

Так, на Волині та Донеччині СБУ викрила 4 неповнолітніх інформаторів.

Про це повідомили в СБУ.

У Луцьку троє підлітків постійно перебували біля одного з блок-постів. Після перевірки їхніх телефонів СБУ виявила фото Луцького військового аеродрому, ремонтного пункту та переписку з росіянами. Окупанти намагались отримати від дітей інформацію про розташування військових об'єктів, техніки та озброєння.

У Новолуганську через телеграм окупант пообіцяв неповнолітній гроші за інформацію про перебування ЗСУ та фото з місць обстрілів.

СБУ закликала батьків стежити за тим, чим їхні діти займаються в Інтернеті.

Нагадаємо, на Херсонщині на "керівні посади" призначають офіціанток та вишибал, та й ті вже готові втікати до Криму.

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