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Фотографували військові об'єкти: у Луцьку та на Донеччині діти співпрацювали з окупантами з РФ

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Фотографували військові об'єкти: у Луцьку та на Донеччині діти співпрацювали з окупантами з РФ

Фото: АрміяInform

Російські окупанти вербують українських дітей, щоб зробити з них своїх агентів.

Так, на Волині та Донеччині СБУ викрила 4 неповнолітніх інформаторів. 

Про це повідомили в СБУ. 

У Луцьку троє підлітків постійно перебували біля одного з блок-постів. Після перевірки їхніх телефонів СБУ виявила фото Луцького військового аеродрому, ремонтного пункту та переписку з росіянами. Окупанти намагались отримати від дітей інформацію про розташування військових об'єктів, техніки та озброєння. 

У Новолуганську через телеграм окупант пообіцяв неповнолітній гроші за інформацію про перебування ЗСУ та фото з місць обстрілів. 

СБУ закликала батьків стежити за тим, чим їхні діти займаються в Інтернеті. 

Нагадаємо, на Херсонщині на "керівні посади" призначають офіціанток та вишибал, та й ті вже готові втікати до Криму.

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