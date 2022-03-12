Фотографували завод та носили з собою банківські картки РФ: на Дніпропетровщині затримали підозрілих людей

Фотографували завод та носили з собою банківські картки РФ: на Дніпропетровщині затримали підозрілих людей

За добу правоохоронці затримали та доставили до відділків поліції та СБУ вісім підозрілих людей.

У Дніпропетровській області правоохоронці продовжують виявляти та затримувати диверсантів, які збирають та передають російським окупантам інформацію.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За добу правоохоронці затримали та доставили до відділків поліції та СБУ вісім підозрілих людей.

У тому числі правоохоронці затримали у Кривому Розі трьох чоловіків, у яких вилучили банківські картки РФ. Також у Павлограді копи виявили двох неповнолітніх, які збирали інформацію про один із місцевих заводів.

“Також поліцейські спільно зі Збройними силами України та територіальною обороною продовжують нести службу на блокпостах. Для недопущення порушень правоохоронці перевіряють документи та оглядають транспортні засоби”, — підкреслили у пресслужбі Нацполіції області.

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