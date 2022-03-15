Фотографував укріплення та військові об'єкти: у Дніпрі затримали російського найманця

Дані він надіслав дані оккупантам.
У Дніпрі правоохоронці затримали російського найманця, який фотографував та передавав окупантам дані про інфраструктурні об'єкти міста.
Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії України.
Як стало відомо, найманець фотографував військові об'єкти, укріплення та інфраструктуру міста. Після чого надсилав дані окупантам.
“Фотографії чоловік відправляв контакту з росії. Для вияснення обставин і подальшої роботи гвардійці передали затриманого диверсанта співробітникам СБУ”, - розповіли в пресслужбі Нацгвардії України.
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