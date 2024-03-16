Fox News звинуватили в загибелі української журналістки: батьки Кувшинової подали позов до суду

Телекомпанію звинуватили у недбалості та приховуванні обставин смерті журналістів у березні 2022 року.

Родина 24-річної української журналістки Олександри Кувшинової, яка загинула неподалік від Ірпеня у березні 2022 року, звинуватила американську телекомпанію Fox News у неправомірній смерті своєї доньки. Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк був поданий адвокатами від імені батьків журналістки та Шейна Томсона, радника з питань безпеки британської охоронної агенції SEPAR, яка уклала контракт з телекомпанією на супровід знімальної групи.

Про це пише Business insider.

У позові телекомпанії Fox News звинувачується у порушенні "будь-яких розумних стандартів обережності при просуванні команди" в зону активних бойових дій, попри заборону від української влади і консультанта з питань безпеки, а також у приховуванні інформації про смерть Олександри Кувшинової.

Ще кілька людей зі знімальної групи, до складу якої входила Кувшинова, також було вбито під час завдання 14 березня, зокрема П'єр Закшевський, досвідчений оператор Fox News.

Відповідачами у позові крім Fox News назван іноземний кореспондент Fox News Бенджамін Холл, який звинувачуються зокрема у спотворенні обставин смерті Кувшинової шляхом замовчування попереджень журналістам триматися подалі від зони конфлікту.

Холл був членом тієї ж знімальної групи. У той день він отримав серйозні поранення, але був евакуйований з зони бойових дій українськими військовими.

У першу річницю смерті Кувшинової Холл опублікував у журналі Harper Collins книгу під назвою "Врятовані", в якій розповідається про його подорож до української зони бойових дій та назад. Родина Кувшинової стверджує, що у книзі міститься "хибне повідомлення" про її смерть, а Fox News використав книгу "з метою ввести в оману батьків Олександри та громадськість щодо протиправної поведінки телекомпанії та відповідальності за смерть її співробітників".

"Фактичні обставини смерті Олександри, які суперечать офіційним свідченням Fox News, Бена Холла і журналу Harper Collins, були розкриті тільки в ході розслідування, проведеного їх адвокатом, майже через два роки. Нова інформація та нові розбіжності виявляються й донині", – стверджується в позові.

Видання HarperCollins також фігурує у позові як відповідач.

Телекомпанія Fox News заявила, що "досі оплакує" загибель Олександри Кувшинової та П'єра Закшевського, але буде "з повагою захищатися від неправдивих тверджень в рамках цього позову".

"Безпека журналістів завжди була нашим пріоритетом номер один, і ми безмежно вдячні журналістам Fox News, які висвітлювали війну в Україні, і ми, як і раніше, віддані репортажам з регіону", – йдеться в заяві телекомпанії.

Нагадаємо, лише за перші два місяці повномасштабної війни в Україні загинуло понад 20 журналістів.

Читайте провідні новини дня: