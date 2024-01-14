FPV-дрон ЗСУ переслідував і атакував танк росіян на окупованій Херсонщині (відео)

Відомо, що через колосальні втрати техніки біля Кринок РФ залучила танковий полк для її евакуації.
На тимчасово окупованій Херсонщині поблизу села Кринки, що в Олешківській міській громаді, український FPV-дрон переслідував та атакував танк ЗС РФ.
Відео зняли аеророзвідники супротивника у Кринках.
"Камікадзе" веде його! Потрапило, с*ка!", - написали солдати російської армії.
Додамо, що Херсонщина постійно перебуває під обстрілами ворога. Росіяни знову вдарили по обласному центру. Снаряди влетіли у багатоквартирні будинки та медзаклад.
Лише дивом минулось без потерпілих. Інформації про те, що відбувається на Лівому березі та як виживають люди в окупації, обмаль.
Проте є дані, що на лівобережжі Херсонщини активізувалась авіація РФ. Отримавши суттєві втрати у бронетехніці, російські війська активізували літаки. Ворог обстрілює правий берег, аби завадити просуванню ЗСУ на лівий берег.
Щодо піхоти, то відомо про штурми, у які йдуть елітні російські війська, бо підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань. В середньому фіксується 10 штурмів на добу.
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