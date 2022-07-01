Фрагменти тіл загиблих під час атаки росіян на ТЦ у Кременчуці знаходять на території сусіднього заводу

Фрагменти тіл загиблих під час атаки росіян на ТЦ у Кременчуці знаходять на території сусіднього заводу

На території заводу "Кредмаш" знайшли декілька фрагментів тіл загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу ТЦ "Амстор".

На територію заводу "Кредмаш", який також постраждав під час терористичної атаки РФ 27 червня, тіла загиблих на "Амсторі" занесло вибуховою хвилею.

Про це повідомили на брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Своєю чергою, начальник КРВА Олег Лєднік розповів, що станом на 1 липня лише 33 містянина заявили про збитки, понесені від ударів ракетами по центру міста.

За його словами, звернулися не підприємці, які працювали в торговому центрі "Амстор", а громадяни, у яких вибуховою хвилею вибито вікна. Крім цього, подали відповідні заяви підприємці з магазинів, які поруч із ТЦ, у яких також вибито скло.

Начальник КРВА радить тим, у кого вибиті шибки, пошкоджені авто тощо звернутися до поліції за телефоном 102. Лєднік пояснив, що всі ці заяви опрацює спеціальна комісія.

Загалом же, за даними начальника КРВА, у ТЦ "Амстор" працювали 79 приватних підприємців. Це вкотре підтверджує той факт, що торговий центр не був об’єктом військової інфраструктури.

Раніше стало відомо, хто загинув під час ракетного удару росіян на ТЦ і скількох людей ще шукають.

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