Франція допоможе Україні у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі – Зеленський

Франція допоможе Україні у розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі – Зеленський

Також країна допоможе розслідувати злочинні дії російських військових й у інших українських містах.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомив головнокомандувач під час свого відеозвернення.

За словами Зеленського, вони з Макроном обговорювали гуманітарну ситуацію в в тимчасово окупованих Росією районах України, зокрема, й про допомогу Маріуполю, у якому наразі гуманітарна катастрофа.

Також Зеленський домовився, що Франція допоможе розслідувати злочини російських окупантів на території України.

"Розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном про гуманітарну ситуація в тимчасово окупованих районах України. Про те, як можна зараз допомогти людям у заблокованому Маріуполі. Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну й експертну підтримку розслідування злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави", - повідомив Зеленський.

Окрім того, президент розповів, що звернувся сьогодні до парламенту та народу Іспанії.

"Також звернувся до парламенту і народу Іспанії - держави, яка підтримує нашу боротьбу за свободу й за збереження демократії в Європі", - додав Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 41-го дня війни

Читайте також: