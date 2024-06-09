Франція хоче створити коаліцію іноземних інструкторів для України, проте деякі країни проти – Welt

Президент Франції Еммануель Макрон 7 червня під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Париж планує створити коаліцію партнерів, готових відправити до України своїх інструкторів. Напередодні начальник Генерального штабу Франції Тьєрі Бурар звернувся до США та 10 європейських країн з запрошенням взяти участь у навчальній місії, аби тренувати військових ЗСУ безпосередньо в Україні.

Як пише німецьке видання Welt з посиланням на власні джерела, у Європі є протидія таким ініціативам Парижа.

За даними ЗМІ, Тьєрі Бурар надіслав лист до США та ще близько 10 європейських країн, включно з Британією, Польщею, Нідерландами, Латвією, Литвою, Естонією, Данією та Швецією. Він запросив уряди країн взяти участь у навчальній місії в Україні у межах багатонаціональної коаліції.

Водночас до Німеччини такий лист не надходив, стверджує Welt – за даними джерел видання у Брюсселі, панівна німецька коаліція впродовж останніх тижнів кілька разів давала зрозуміти на внутрішніх переговорах, що німецькі солдати не братимуть участі у такій навчальній місії.

Так само відмовилися й американці, але Вашингтон все одно отримав запрошення, зауважує видання.

За словами неназваних дипломатів Євросоюзу, Макрон все ще намагається здійснити тренувальну місію під егідою вже існуючої місії ЄС в Україні (EUMAM), але для цього потрібно змінити її мандат.

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Проте, Welt зазначає, що це цілком можливо – місія однаково буде переглянута влітку, і її доведеться подовжити у листопаді.

Проте європейські дипломати заявили, що у Брюсселі є опір ідеям з Парижа: більшість країн-членів ЄС були б проти навчання бійців безпосередньо в Україні.

Так, уряди Німеччини, Італії та Іспанії, наприклад, побоюються, що навчання військових в Україні може "становити ризик ескалації та глибше втягнути Захід у війну", зауважує ЗМІ. Угорщина ж на зустрічі міністрів оборони ЄС наприкінці травня наголосила, що в України нібито більше "немає реальних шансів виграти війну", пише Welt.

Водночас у дипломатичних колах ЄС також говорили й про те, що з військової точки зору, безперечно, є вагомі причини тренувати українських військових у їхній країні: тоді навчання було б більш пристосоване до потреб Сил оборони, і солдатам не потрібно було б залишати свою країну для навчання за кордоном.

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