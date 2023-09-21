Франція може передати Україні штурмовики Mirage: авіаексперт розповів про плюси і мінуси цих літаків

Авіаційний експерт Костянтин Криволап прокоментував можливість передавання Україні французьких літаків Mirage-2000D, про що раніше повідомлялось у західних ЗМІ. Він зауважив, що у їх застосуванні є, як плюси, так і суттєві мінуси.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

Експерт пригадав, що Франція давно говорить про ймовірність передавання Україні цих штурмовиків. Костянтин Криволап зауважує, що цей винищувач є доволі застарілим

"Ми про цю можливість чули ще коли президент Зеленський зустрічався з Макроном взимку цього року. Тоді нічого конкретного не було лише йшлось про навчання пілотів. Літак Mirage дуже підстаркуватий, його виробництво було з від 80-х роках. Останній літак був зроблений 2007 року. Зараз йдеться про те, що французи можуть викупити цей літак в ОАЕ", - сказав він.

Костянтин Криволап також проаналізував плюси і мінуси та пояснив, як Україна може використовувати французькі літаки на полі бою.

"У ньому застаріла не лише концепція, а й обладнання, яке вирішує багато під час повітряного бою. Це -. радіолокаційна станція, яка повинна бачити ворога якомога далі, а у Mirage - це 100 км. Тоді, яку Су-35 - це 200-300 кілометрів. У F-16 кращий локатор. Mirage же може на собі нести Storm Shadow і SCALP - от хіба так його можна використати. Кажуть, що ця модифікація Mirage-2000D призначена для польотів на низьких висотах - це добре. Якщо наші фахівці скажуть, що його можна використовувати для підтримки з неба - добре", - зазначив він.

Експерт зазначає, що у цьому літаку є проблеми з тим, що у нього від 2007 року не випускають, а тому будуть нюанси з обслуговуванням.

"Мені видається, що це радше політична заява, ніж реальність. Я б радше виступав за F-16 або Gripen. Можливо, нам пропонують Mirage, щоб швидше вирішити питання по F-16", - вважає авіаційний експерт.

Ймовірність передавання Україні французьких винищувачів

Французьке видання Intelligence Online повідомило, що Україна може отримати штурмовики Mirage 2000D. Франція має понад 50 таких літаків.

ЗМІ пишуть, що нібито українські пілоти уже неофіційно проходять навчання і питання про передавання цих літаків може бути остаточно вирішеним найближчим часом.

Нагадаємо, у березні 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечував те, що українські пілоти проходять навчання на Mirage.

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