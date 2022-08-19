Франція не виключає початок війни в Європі, однак її армія не готова - RFI

Армія Франції готувалася не до великої війни, а до конфліктів малої інтенсивності.
Військове командування збройних сил Франції не виключає можливості початку бойових дій в Європі, однак тоді французька армія стикнеться з проблемами. У першу чергу з нестачею зброї та боєприпасів.
Тому Франція до повномасштабної війни не готова, йдеться у матеріалі RFI за підсумками кількох засідань комісії з оборони Нацзборів.
За словами начальника Генштабу ЗС Франції Тьєррі Бюркар, наразі загроза повномасштабної війни висока як ніколи за весь час після Другої світової.
"Загрози наростають, і перехід до бойових дій, як в Україні, це реальність – навіть для Європи. Нестримане застосування сили знову стало для багатьох способом вирішення конфліктів", - сказав він.
Військове командування різних родів військ повідомило, що французькій армії не вистачає військової техніки та боєприпасів, літаків та кораблів. Це пов'язано з тим, що конфлікти високої інтенсивності на європейській території з розгортанням танків, авіації та артилерії вважалися малоймовірними.
Армія Франції готувалася не до великої війни, а до конфліктів малої інтенсивності – насамперед до операцій проти джихадистів в Африці.
Нагадаємо, британські розвідники пояснили, чому Росія щоденно потужно обстрілює Харків.
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