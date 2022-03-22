Франція передала Україні 11 пожежних машин та 16 машин швидкої допомоги

Франція також надіслала 49 тонн медичного та невідкладного обладнання.

Франція передала Україні 11 пожежних машин, 16 машин швидкої допомоги, 49 тонн медичного та невідкладного обладнання.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

Laachemine vers la des véhicules & matériel d’intervention offerts au service des situations d’urgence mobilisé jour et nuit pour porter secours aux victimes :



11 véhicules d’incendie

16 véhicules de secours

49t de matériels sanitaires et de secourshttps://t.co/UqGDJgvxRz pic.twitter.com/CjrPfgM9sb — France Diplomatie (@francediplo) March 22, 2022

"Франція направить до Румунії транспортні засоби та спецтехніку, передані українській Службі надзвичайних ситуацій, яка вдень і вночі працює для порятунку постраждалих: 11 пожежних машин, 16 машин швидкої допомоги, 49 тонн медичного та невідкладного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до України прибули два автопотяги з медичним вантажем з Франції.

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