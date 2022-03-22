Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Франція передала Україні 11 пожежних машин та 16 машин швидкої допомоги

Дата публікації
Перегляди
1921
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Франція передала Україні 11 пожежних машин та 16 машин швидкої допомоги

Фото: МЗС Франції у Twitter

Франція також надіслала 49 тонн медичного та невідкладного обладнання.

Франція передала Україні 11 пожежних машин, 16 машин швидкої допомоги, 49 тонн медичного та невідкладного обладнання. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Франції.

"Франція направить до Румунії транспортні засоби та спецтехніку, передані українській Службі надзвичайних ситуацій, яка вдень і вночі працює для порятунку постраждалих: 11 пожежних машин, 16 машин швидкої допомоги, 49 тонн медичного та невідкладного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до України прибули два автопотяги з медичним вантажем з Франції.

Читайте також:

Наступна публікація