Франція пропонує створити склади зброї для України: що відомо про ініціативу

Створення таких складів зі зброєю та боєприпасами не лише забезпечить швидке реагування у разі нової загрози, а й допоможе зберегти оборонну промисловість ЄС.

Франція ініціює обговорення можливості створення запасів зброї на території європейських країн, які в разі потреби можна буде швидко передати Україні.

Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, передає Le Monde.

"Гарантії безпеки включають кілька рівнів", – пояснив Лекорню, зазначивши, що одним із них є "формування стратегічних запасів зброї в Європі для України", що може стати засобом стримування в разі нової агресії Росії. Він додав, що ця ініціатива буде винесена на розгляд європейських країн.

Представники французького уряду пояснюють, що Росія залишається загрозою для Європи. Тому створення таких складів зі зброєю та боєприпасами не лише забезпечить швидке реагування у разі нової загрози, а й допоможе зберегти оборонну промисловість ЄС навіть після завершення війни в Україні.

На тлі дискусій щодо можливої присутності європейських військових на території України після війни Лекорню зазначив, що обговорюється можливість миротворчих контингентів для гарантування стабільності після припинення бойових дій.

"Найкращою гарантією безпеки України є її власна армія", – наголосив він. За його словами, ключове завдання зараз – забезпечити, щоб українські сили могли захищати себе не лише під час війни, а й після її завершення.

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій для України, який, зокрема, може містити пункт про розміщення миротворців.