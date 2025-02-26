Європейські країни готові направити війська для забезпечення перемир’я в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон разом із представниками французького уряду відвідав Вашингтон, щоб обговорити ситуацію в Україні з Дональдом Трампом.

Європейські країни, зокрема Великобританія, Німеччина та Франція, готові направити свої війська для забезпечення дотримання перемир’я в Україні.

Про це заявив французький міністр фінансів під час інтерв’ю Bloomberg Television у Кейптауні, де він бере участь у зустрічі фінансових керівників країн "Групи двадцяти".

"Якщо ми хочемо, щоб режим припинення вогню дотримувався, нам потрібна підтримка США", – наголосив він. За словами міністра, американська сторона вже дала свою згоду.

На початку тижня президент Франції Еммануель Макрон разом із представниками французького уряду відвідав Вашингтон, щоб обговорити ситуацію в Україні та торговельні питання з американськими колегами, включаючи президента Дональда Трампа та міністра фінансів Скота Бессента.

"Ми обговорили всі важливі питання: торгівлю, тарифи, нетарифні бар’єри", – зазначив міністр фінансів Франції, додавши, що сторони домовилися продовжити переговори, що вже є прогресом.

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Також повідомляється, що він та Бессент обмінялися контактами та планують зустрітися у квітні на весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Попри те, що США та Аргентина вирішили пропустити зустріч "Групи двадцяти" після напруженості між Дональдом Трампом та президентом ПАР Сирилом Рамафосою, французький представник візьме в ній участь.

Франція прагне продемонструвати свою відданість багатосторонній співпраці та єдності Європи на тлі суперечливих заяв Трампа, який критикує глобальні інститути, створені за підтримки США. Вашингтон уже вийшов із Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ради з прав людини та Паризької кліматичної угоди.

Нагадаємо, що Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій для України, який, зокрема, може містити пункт про розміщення миротворців.